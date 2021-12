Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Das Robert Koch-Institut gibt sie mit 306,4 an, nach 316 am Vortag und 375 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen 24 Stunden mehr als 23.400 weitere Neuinfektionen. Das sind etwa 7.400 weniger als vor einer Woche. Verzeichnet wurden zudem 462 weitere Todesfälle.

