Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Das sind rund 13.000 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf nun 413,7. Am Vortag betrug sie 422,3. Vor einer Woche hatte der Wert bei 442,1 gelegen. Er gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen offiziell mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das RKI meldet zudem 484 weitere Covid-19-Todesfälle. Deren Gesamt-Zahl wird nun mit 104.996 angegeben.

Wie aussagekräftig die Daten derzeit sind, ist unklar. Das RKI schreibt in seinem aktuellen Wochenbericht , weiterhin könnten regional überlastete Kapazitäten im öffentlichen Gesundheitsdienst und regional erschöpfte Laborkapazitäten zu einer Untererfassung von Fällen führen. Die hohe Infektionsgefahr bleibe bestehen.

