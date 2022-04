Corona-Pandemie

Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Sie liegt nun bei 876, nach 1001 am Vortag. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben die Gesundheitsbhörden innerhalb von 24 Stunden knapp 37.570 Neuinfektionen gemeldet - über 110.000 weniger als noch vor einer Woche. 29 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das RKI macht darauf aufmerksam, dass die Zahlen über die Feiertage wegen einer geringeren Anzahl an Tests und weniger Meldungen schwanken. Das RKI mahnt grundsätzlich zu Vorsicht an den Osterfeiertagen. Der weitere Pandemie-Verlauf sei wesentlich davon abhängig, ob sich die meisten Menschen umsichtig und rücksichtsvoll verhielten und inwiefern Kontakte wieder zunähmen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.