Passanten zur Weihnachtszeit in der Fußgängerzone in München (picture alliance / dpa / Sven Simon)

Am Vortag hatte der Wert bei 242,9 gelegen. Vor einem Monat hatte der Wert bei 438,2 gelegen. Er gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben und beim Gesundheitsamt registriert wurden. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 10.100 Neuinfektionen. Es wurden 88 Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Todesfälle gibt das RKI nun mit 110.364 an.

Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

