Ein Coronatest. (dpa-Zentralbild)

Das Robert-Koch-Institut gibt sie mit 340,1 an gegenüber 353 am Tag davor. Vor einer Woche lag sie bei 422. Binnen 24 Stunden wurden von den Gesundheitsämtern 56.677 Neuinfektionen gemeldet; das sind 13.934 weniger als gestern. 522 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der registrierten Todesfälle insgesamt auf 107.202.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.