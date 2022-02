Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte , beträgt der Wert nun 1472,2 - nach 1465,4 gestern und 1349,5 vor einer Woche. Binnen eines Tages wurden 240.172 Neuansteckungen gemeldet. Das sind 8.666 Fälle weniger als am vergangenen Freitag. Zudem wurden 226 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion registriert. Experten gehen von einer hohen Zahl von Corona-Fällen aus, die in den Daten des Robert Koch-Instituts nicht erfasst sind, unter anderem weil Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze sind und Testkapazitäten zum Teil knapp.

Die Hospitalisierungsrate hatte das RKI gestern mit 6,23 angegeben - nach 6,07 am Vortag. Der Wert zeigt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 11.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.