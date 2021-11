Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Das Robert Koch-Institut gibt sie nun mit 319,5 an - nach 312,4 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 232,1. Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern in Deutschland fast 53.000 neue Ansteckungsfälle registriert - über 13.000 mehr als vor einer Woche. Gemeldet wurden zudem 294 weitere Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Deren Gesamtzahl erhöht sich damit auf 98.274.

Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI zuletzt mit 4,86 an. Gemeint ist damit die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.