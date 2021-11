Röhrchen für Corona-Tests in einem Labor (picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt)

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 277,4. Am Vortag betrug der Wert 263,7 und vor einer Woche 183,7. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 45.000 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 228 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf hierzulande mehr als 97.600.

Drastische Anstiege der Zahlen gibt es vor allem im Südosten Deutschlands. In Sachsen kletterte die Inzidenz auf 620,7, in Thüringen auf 514,4. Danach folgt Bayern mit 478,7. In allen drei Bundesländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. Vier Landkreise melden inzwischen eine Inzidenz von mehr als 1.000 und 62 Kreise liegen über der Marke von 500. Nur noch Schleswig-Holstein verzeichnet mit 95,9 einen Wert unter 100.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten wurde gestern von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mit 2.851 angegeben , die der noch verfügbaren Intensivbetten sank auf 2.478.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.