Wie ein Sprecher der Rettungskräfte mitteilte, wurden die Leichen von vier vermissten Bergleuten gefunden. Kurz nach dem Unglück waren bereits drei Tote entdeckt worden. In der Kohlemine in dem Ort Cucunubá rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bogotá war es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Die Behörden vermuten, dass Gaseinschlüsse das Unglück verursachten.

Kolumbien ist Lateinamerikas größter Kohleproduzent. Grubenunglücke kommen in dem südamerikanischen Land häufig vor. Betroffen sind insbesondere illegal betriebene Bergwerke.

