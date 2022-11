Einwohner der ukrainischen Stadt Cherson stehen für humanitäre Hilfe an. (IMAGO / ZUMA Wire / Svet Jacqueline)

Der örtliche Gouverneur teilte mit, bei dem Angriff seien sieben Menschen getötet worden. Raketen hätten ein Wohngebiet getroffen. Ein Hochhaus sei in Brand geraten.

Nach acht Monaten Besatzung waren die russischen Truppen vor zwei Wochen aus Cherson abgezogen. Die ukrainische Armee hatte sie zurückgedrängt.

Das Stromnetz in der Ukraine ist nach Darstellung des Präsidentenbüros in Kiew wieder intakt. Wieviele Haushalte tatsächlich versorgt werden, wurde nicht mitgeteilt. Es gebe aber weiterhin Stromabschaltungen. Russische Angriffe hatten Teile der Energienetze beschädigt. In der Folge brach die Stromversorgung in der Ukraine zusammen.

