Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das Segelboot war in einem Unwetter vor Porticello im Norden der italienischen Mittelmeerinsel gekentert. 15 Menschen konnten gerettet werden. Die Suche nach den Vermissten dauert an. An Bord waren größtenteils Briten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.