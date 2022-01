Nordkoreanischer Raketentest (Archivbild) (KCNA via KNS/AP)

Das Regime in Pjöngjang habe mehrere Projektile in Richtung Meer von seiner Ostküste aus abgeschossen, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Auch die japanische Küstenwache meldete einen mutmaßlichen Raketenabschuss Nordkoreas. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies der bereits siebte Test ballistischer Raketen in diesem Jahr. Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache erklärt, er wolle sein Militär mit moderner Technologie aufrüsten. UNO-Resolutionen untersagen der selbst erklärten Atommacht die Erprobung solcher Waffen. Dabei handelt es sich in aller Regel um Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch einen Nuklearsprengkopf tragen könnten.

Versuche, den international isolierten Staat auf diplomatischem Wege davon abzubringen, blieben bisher erfolglos.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.