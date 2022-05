Einbruch in Grünes Gewölbe

Eingang zum Grünen Gewölbe in Dresden (Getty Images/Jens Schlueter)

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mitteilten, wurde der 22-Jährige am Rande der Hauptverhandlung vor dem Dresdner Landgericht festgenommen. Dem Mann wird demnach vorgeworfen, das Grüne Gewölbe ausgekundschaftet zu haben. Vor dem Dresdner Landgericht müssen sich bereits sechs Angeklagte wegen des Diebstahls verantworten. Sie sollen im November 2019 aus dem Schatzkammermuseum Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen und Sachschäden in Höhe von über einer Million Euro hinterlassen haben.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.