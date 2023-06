Nahost-Konflikt

Ausgebrannte Fahrzeuge nach einem früheren Angriff von Siedlern auf einen palästinensischen Ort. (Ilia yefimovich / dpa)

Sie drangen laut Medienberichten in den Ort nördlich von Ramallah ein und setzten Gebäude und Fahrzeuge in Brand. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen den Angreifern und palästinensischen Bewohnern. Die Armee griff ein, um die Gewalt zu stoppen. Nach ihren Angaben wurde bislang ein Siedler festgenommen. Ein Armeesprecher erklärte, man verurteile solche nationalistischen Verbrechen, die zu noch mehr Gewalt führten.

Schon in den vergangenen Tagen hatten Siedler in mehreren palästinensischen Orten im Westjordanland randaliert. Zuvor waren in dem Gebiet zwei Israelis von militanten Palästinensen erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.