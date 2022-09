Frankfurts Jesper Lindström (r) empfing mit seiner Mannschaft zum Champions League Auftakt Sporting Lissabon mit Pedro Porro. (Arne Dedert / dpa)

Die Bayern siegten bei Inter Mailand mit 2:0. Die Tore erzielten Leroy Sané (25.) und Danilo D'Ambrosio (66.) durch ein Eigentor. In ihrem zweiten Spiel in der Gruppe C trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag auf den FC Barcelona mit dem früheren Bayern-Torjäger Robert Lewandowski.

Bayer Leverkusen unterlag beim belgischen Meister FC Brügge mit 0:1. Beim 0:1 durch Abakar Sylla (42.) fiel Torhüter und Kapitän Lukas Hradecky mit dem Ball ins eigene Tor.

Eintracht Frankfurt verlor sein erstes Spiel in der Champions League. Frankfurt unterlag Sporting Lissabon mit 0:3. Marcus Edwards (65.), Francisco Trincao (67.) und Nuno Santos (82.) sorgten mit ihren Treffern für die Niederlage des Europa-League-Siegers. Am kommenden Dienstag muss die Eintracht in ihrem zweiten Spiel in der Gruppe D bei Olympique Marseille antreten. Weiterer Gruppengegner ist Tottenham Hotspur.

