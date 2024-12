Stuttgarts Maximilian Mittelstädt (l.), Atakan Karazor (m.) und Nick Woltemade (r.) bejubeln das 3:1 aus Stuttgarter Sicht. (Harry Langer / dpa)

Das daheim noch ungeschlagene Team der Borussen von Trainer Nuri Sahin musste sich am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hoffenheim mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Den späten Gegentreffer erzielte Jacob Bruun Larsen in der ersten Minute der Nachspielzeit. Zuvor war der BVB durch Giovanni Reyna (46. Minute) in Führung gegangen.

Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga hatte zuvor Heidenheim gegen Stuttgart mit 1:3 verloren. Maximilian Mittelstädt (20. Minute), Enzo Millot (45.+2) und Nick Woltemade (85./Foulelfmeter) erzielten die Tore für den Vizemeister der Vorsaison. Die Heidenheimer, für die Paul Wanner (41.) zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte, bleiben als Tabellen-16. in Abstiegsnot.

Derzeit läuft die Partie zwischen Leipzig und Frankfurt.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.