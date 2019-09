Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in China den Außenseiter Senegal mit 89:78 besiegt.

Erfolgreichster Spieler im deutschen Team war zum Auftakt der Platzierungsrunde für die Ränge 17 bis 32 Dennis Schröder. Er kam auf 24 Punkte und 12 Vorlagen. Bei einem weiteren Sieg gegen Kanada am Montag könnte die deutsche Mannschaft auf jeden Fall an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr teilnehmen. Bei einer Niederlage hinge die Teilnahme vom Ergebnis anderer Mannschaften ab.



Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen der Weltmeisterschaft hatten die deutschen Nationalspieler den Sprung in die Zwischenrunde verpasst.