Die Nachricht vom Sieg der Anti-IS-Koalition in der syrischen Ortschaft Baghus ist in den USA und Europa mit Erleichterung aufgenommen worden.

US-Präsident Trump erklärte, nun seien 100 Prozent der von der IS-Miliz besetzten Gebiete in Syrien und im Irak befreit. Die Terror-Organisation sei aber auch weiterhin gefährlich. Deshalb werde man den Kampf fortsetzen, bis der IS überall geschlagen sei, wo er operiere.



Die britische Premierministerin May nannte den Sieg über die Dschihadisten einen "historischen Meilenstein". Bundesaußenminister Maas würdigte die internationale Zusammenarbeit. Auch er betonte, dass vom IS weiter eine erhebliche Gefahr ausgehe.