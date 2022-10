Europa League

Der Freiburger Lukas Kübler feiert sein Tor mit seinen Mitspielern im Spiel gegen Nantes. (AP / Jeremias Gonzalez)

Nach vier Siegen aus vier Spielen ist der Bundesliga-Zweite auf Kurs Gruppensieg, der mit dem sicheren Achtelfinal-Ticket belohnt wird. Die Treffer in Nantes erzielten Abwehrspieler Lukas Kübler (25.), die beiden eingewechselten Michael Gregoritsch (71.) und Kevin Schade (82.) sowie Wooyeong Jeong (87.).

In der Europa Conference League verlor der FC Köln auswärts gegen Partizan Belgrad mit 0:2. Damit droht dem Verein das Aus in der Gruppenphase. Die Partie in der serbischen Hauptstadt war in der ersten Halbzeit zweimal wegen des Einsatzes von Pyrotechnik unterbrochen worden. Kölner Anhänger durften nach den Ausschreitungen beim Spiel in Nizza offiziell nicht ins Stadion.

