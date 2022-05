Fußball-Bundesliga

Siege für Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen und Union Berlin

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund am vorletzten Spieltag 3:1 gegen Greuther Fürth gewonnen. Dortmund ist bereits für die Champions League qualifiziert. Fürth steigt in die 2. Bundesliga ab.

07.05.2022