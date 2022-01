Szene aus dem Spiel Hertha BSC gegen Bayern München (imago)

Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor im ersten Sonntagsspiel mit 0:2 (0:0) beim Vizemeister und wartet nun seit elf Pflichtspielen auf einen Sieg. Als Tabellen-15. sind die Niedersachsen nur noch zwei Zähler vom Relegationsrang entfernt. Die Tore für die Gastgeber erzielten Willi Orban (76.) und Josko Gvardiol (84.). Die Sachsen schafften unter ihrem Cheftrainer Domenico Tedesco den dritten Bundesliga-Sieg in Serie, sind nun Tabellen-Sechster und damit auch den Champions-League-Plätzen wieder näher gekommen. Für Leipzig war es zudem der insgesamt 100. Sieg in der Bundesliga.

Im Abendspiel verteidigte der FC Bayern München seine Sechs-Punkte-Führung zum Abschluss des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister und Titelverteidiger verabschiedete sich mit einem 4:1 (2:0)-Sieg bei Hertha BSC in die knapp zweiwöchige Länderspielpause. Corentin Tolisso (25. Minute), Thomas Müller (45.) trafen in der ersten Hälfte im Berliner Olympiastadion. In der Schlussviertelstunde erhöhten Leroy Sané (75.) und Serge Gnabry (79.). Der Hertha gelang nach dem Pokal-Aus lediglich ein Tor durch Jurgen Ekkelenkamp (80.). Die Berliner gehen nun als Tabellen-13. mit drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang in die Auszeit.

