Als Reaktion auf die nicht genehmigte Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom will Bundeswirtschaftsminister Altmaier das europäische Recht ändern.

Man bereite eine deutsch-französische Initiative vor, die zu einer zeitgemäßen Anpassung des Wettbewerbsrechts führen solle, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Zur Begründung verwies Altmaier auf die Konkurrenz aus China, gegen die sich Europa besser wappnen müsse. Ähnlich hatte sich Siemens-Chef Kaeser geäußert.



EU-Wettbewerbskommissarin Vestager hatte den geplanten Zusammenschluss der Bahnsparten von Siemens und Alstom untersagt. Sie begründete ihr Verbot damit, dass die Fusion den Wettbewerb eingeschränkt und für die Kunden zu höheren Preisen geführt hätte. Auch in Frankreich, wo Alstom seinen Sitz hat, stieß die Entscheidung auf Kritik. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es, das Fusionsverbot sei - Zitat - "völlig neben der Spur". Das Unternehmen Alstom bedauerte die Entscheidung der EU-Kommission und sprach von einem Rückschlag für die Industrie in Europa.