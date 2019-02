EU-Wettbewerbskommissarin Vestager hat die Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom untersagt.

Das teilte Vestager in Brüssel mit. Der Beschluss war erwartet worden. Der deutsche Konzern und das französische Unternehmen hatten die Pläne für den Zusammenschluss vor über einem Jahr angekündigt.



Im Vorfeld hatte es Kritik aus Frankreich und Deutschland an den Bedenken der EU-Kommission gegeben. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire sagte, diese Entscheidung werde den wirtschaftlichen und industriellen Interessen Chinas nutzen. Er sprach sich für eine Änderung der Wettbewerbsvorschriften in der Europäischen Union aus. Auch die CDU-Vorsitzende Kramp Karrenbauer plädierte für eine Reform des europäischen Wettbewerbsrechts. Dieses dürfe nicht durch die Fokussierung auf den heutigen europäischen Markt strategische Weichenstellungen für morgen verhindern, sagte sie in Brüssel.