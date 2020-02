Mehr als hundert Menschen haben am Rande der Siemens-Hauptversammlung in München gegen den Konzern protestiert.

Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Siemens-Beteiligung an einem Kohlebergbauprojekt in Australien. Zahlreiche Klimaschutzgruppen und Globalisierungsgegner haben zu den Protesten aufgerufen, darunter die Bewegung Fridays for Future.



Siemens hatte zuletzt entschieden, an der Beteiligung in Australien festzuhalten Vorstandschef Kaeser sagte vor der Hauptversammlung, es mute fast grotesk an, dass sein Unternehmen durch ein Signaltechnik-Projekt zur Zielscheibe der Aktivisten geworden sei.