Linken-Chef Riexinger hat angeregt, Siemens von staatlichen Aufträgen auszuschließen.

Konzerne müssten für klimaschädliche Unternehmenspolitik im Ausland zur Verantwortung gezogen werden, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Ein Ansatzpunkt könnte sein, Unternehmen, die im Ausland an klimaschädlichen Projekten verdienten, keine staatlichen Aufträge zukommen zu lassen. - Siemens liefert für 18 Millionen Euro Signaltechnik für die Bahnstrecke einer australischen Kohlemine. Konzern-Chef Kaeser wies auf der Hauptversammlung in München die Kritik daran zurück. Es sei "fast grotesk", dass sich die Aktivisten ausgerechnet auf Siemens eingeschossen hätten. Kaeser sprach von einem "Mini-Auftrag" für Signaltechnik. Die Kritik daran stehe in keinem Verhältnis zu den Bemühungen von Siemens um Klimaschutz. Vor der Olympiahalle protestierten mehr als einhundert Demonstranten gegen das Engagement des Unternehmens bei dem australischen Kohleabbau-Projekt.