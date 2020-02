Siemens steht eine von Protesten und Kritik begleitete Hauptversammlung bevor.

Zum Aktionärstreffen in München haben zahlreiche Gruppen, unter anderem Fridays für Future, Extinction Rebellion und Campact, Aktionen angekündigt. Im Zentrum ihrer Kritik steht die Siemens-Beteiligung an einem Kohlebergbauprojekt in Australien. Schon gestern hatten Greenpeace-Aktivisten das Dach der Konzernzentrale in München besetzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Auch Grünen-Chef Hofreiter forderte ein Aus für das umstrittene Projekt. Er hoffe sehr, dass die Aktionäre ihrer Verantwortung für den Schutz des Planeten gerecht würden, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich sprach er sich dafür aus, die Boni der Manager von Dax-Konzernen verbindlich an soziale und ökologische Kriterien zu koppeln.