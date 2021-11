In Sierra Leones Hauptstadt Freetown sind bei der Explosion eines Tanklasters zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 80 Leichen seien in der Nacht am Unglücksort geborgen worden, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur AFP. Der Rettungseinsatz dauere an. Augenzeugen zufolge hatte der Laster nach einer Kollision Feuer gefangen. Freetowns Bürgermeisterin Aki-Sawyerr erklärte, viele Menschen seien offenbar bei dem Versuch ums Leben gekommen, auslaufenden Treibstoff aufzufangen.

