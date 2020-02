Im Streit um Schadenersatz im Skandal um minderwertige Brustimplantate ist noch keine Entscheidung gefallen.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwies heute den Fall an das Oberlandesgericht Nürnberg zurück. Dort soll geprüft werden, ob der TÜV Rheinland, der die Silikon-Implantate begutachtet hatte, in Haftung genommen werden kann. Die AOK Bayern hatte die Operationskosten für 26 Frauen übernommen und zusammen mehr als 50.000 Euro zurückgefordert.