In Deutschland hat das Jahr 2021 begonnen. Wegen des Verkaufsverbots von Feuerwerkskörpern und der Versammlungsbeschränkungen ist der Start in das neue Jahr wesentlich ruhiger als sonst üblich.

Zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gilt in Deutschland ein harter Lockdown mit geschlossenen Geschäften, Restaurants und Bars. Durch das Verkaufsverbot von Feuerwerk sollen vor allem die Krankenhäuser von zusätzlichen Patienten entlastet werden. Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin fällt angesichts der Pandemie aus.



Weltweit waren die Südsee-Inseln Samoa und Kiribati die ersten, die das Jahr 2021 begrüßten. Sie feierten bereits gestern Vormittag unserer Zeit. Die Baker- und die Howlandinsel, die zu den USA gehören, sind heute Mittag die letzten, die das neue Jahr beginnen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.