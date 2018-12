Heute beginnt der Verkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester.

Verbraucher können in diesem Jahr bereits drei Tage vor dem Jahreswechsel Raketen und Knallkörper erwerben, weil einer der gesetzlich vorgesehenen Verkaufstage auf einen Sonntag fällt. Das Abbrennen ist nur am 31. Dezember und am 1. Januar erlaubt. Im vergangenen Jahr haben die Bundesbürger nach Angaben des Verbandes der pyrotechnischen Industrie 137 Millionen Euro für Silvesterfeuerwerk ausgegeben.