In einigen Teilen der Welt hat das neue Jahr schon begonnen.

Im Südsee-Staat Samoa feiern die Menschen bereits den Beginn von 2019, ebenso in Neuseeland. In einem Großteil Australiens wird in zwei Stunden das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßt. In Deutschland findet die größte Feier am Brandenburger Tor in Berlin statt. Dort werden Tausende Menschen erwartet. Bundesweit gab es dieses Jahr eine Debatte über Sinn und Unsinn privaten Silvesterfeuerwerks - angesichts von Feinstaub, aggressiven Verhaltens in Großstädten und der Angst von Tieren.