In einem Teil der Welt hat das neue Jahr begonnen.

Im Südsee-Staat Samoa feierten die Menschen als erste den Beginn des Jahres 2020. In Deutschland findet die größte Feier am Abend am Brandenburger Tor in Berlin statt. Dort werden tausende Menschen erwartet. Auch in Neuseeland wurde das neue Jahr bereits mit Feuerwerkskörpern gefeiert.



Um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit war trotz vielfacher Kritik in der australischen Metropole Sydney ein Feuerwerk über dem Hafen geplant. Wegen der anhaltenden Proteste sagte Hongkong das städtische Silvester-Feuerwerk ab. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion gibt es seit einem halben Jahr Proteste für mehr Demokratie. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Zusammenstößen.