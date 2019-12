Der Einzelhandel hat heute mit dem Verkauf von Silvesterfeuerwerk begonnen.

Normalerweise ist das erst ab dem 29. Dezember erlaubt. Weil dieser aber auf einen Sonntag fällt, darf heute schon verkauft werden. Gezündet werden dürfen die Raketen und Böller jedoch erst an Silvester. - Im Zuge der Klimadebatte wird allerdings immer öfter der Verzicht auf das Silvesterfeuerwerk gefordert. So schrieb die Deutsche Umwelthilfe bereits im Juli von Feinstaub besonders betroffene Kommunen an. Zahlreiche Städte, darunter Berlin, Bremen, Erfurt, Hamburg, Köln und München richteten entsprechende Verbotszonen ein. Auf den Nordseeinseln Amrum und Sylt ist privates Feuerwerk zu Silvester komplett verboten.