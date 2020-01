Die Gewalt gegen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig sorgt weiter für Diskussionen.

Die SPD-Vorsitzende Esken erklärte, man verurteile den Gewaltausbruch. Es müsse aber schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen gewesen sei. Unter anderem eine Landtagsabgeordnete der Linken hatte der Polizei Provokation vorgeworfen. Der Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag, Bartsch, sprach den verletzten Beamten sein Mitgefühl aus.



Bayerns Innenminister Herrmann, CSU, warf der Linken in der "Passauer Neuen Presse" vor, den Gewaltausbruch in Leipzig zu verharmlosen. FDP-Vize Kubicki sagte dem "Spiegel", es sei fatal, wenn das innenpolitische Augenmerk hauptsächlich auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus gelenkt werde. Auch der Linksextremismus trete in den vergangenen Jahren deutlich aggressiver auf.



Die Polizei in Leipzig weist einen Zeitungsbericht zurück, wonach sie möglicherweise übertriebene Angaben über den Zustand eines verletzten Polizisten gemacht hat.