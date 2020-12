In vielen Ländern der Welt haben die Menschen bereits den Jahreswechsel gefeiert. Die Südsee-Inseln Samoa und Kiribati waren die ersten, die das Jahr 2021 begrüßten. Sie feierten bereits heute Vormittag unserer Zeit.

Auch Neuseeland und Australien sowie China haben das Jahr 2020 bereits hinter sich gelassen. Die Baker- und die Howlandinsel, die zu den USA gehören, sind morgen Mittag die letzten, die das neue Jahr beginnen.



In Deutschland herrscht zum Jahreswechsel zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ein harter Lockdown mit geschlossenen Geschäften, Restaurants und Bars. Diesmal gab es ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk vor Silvester. Damit sollen vor allem die Krankenhäuser von zusätzlichen Patienten entlastet werden. Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin fällt angesichts der Pandemie aus.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.