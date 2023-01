Nicht nur in Berlin waren in der Silvesternacht Einsatzkräfte attackiert worden. (imago / Marius Schwarz)

Der Berliner "Tagesspiegel" schreibt unter Berufung auf eigene Umfragen unter allen 16 Bundesländern, fast überall lautete die Einschätzung in den Innenministerien, dass sich die Gewaltbereitschaft zu Silvester in einem "ähnlichen Maß wie vor der Pandemie" bewegt habe. Sachsens Innenminister Schuster sagte dem Blatt zu der Debatte über Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, die Vorkommnisse aus der Silvesternacht in Berlin sollten nicht bundesweit verallgemeinert werden. Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums sagte, die Einsatzlage sei mit der in Berlin nicht zu vergleichen.

Laut Tagesspiegel hat es bundesweit mindestens 282 Angriffe auf Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr gegeben. Allerdings hätten einige Bundesländer wie Hessen und Baden-Württemberg keine Zahlen genannt, weshalb die tatsächliche Zahl vermutlich höher ausfalle. Die höchste Zahl an Attacken gab es der Zeitung zufolge in Berlin. Hier bestätigte die Polizei inzwischen 59 angezeigte Angriffe gegen Polizisten und 43 gegen Feuerwehr und Rettungsdienst. In Niedersachsen habe das Innenministerium Angriffe auf 42 Einsatzkräfte bestätigt, ebenfalls 42 Einsatzkräfte seien in der Silvesternacht in Nordrhein-Westfalen verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.