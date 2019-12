Das Umweltbundesamt warnt vor Rekord-Feinstaubwerten zum Jahreswechsel und fordert Bürger dazu auf, auf privates Feuerwerk zu verzichten.

Ein Verzicht trage dazu bei, die Feinstaubbelastung zu senken, Müllberge zu vermeiden und den Energieaufwand zu senken, der für die Herstellung solcher Feuerwerkskörper benötigt werde, teilte die Behörde mit. Auch die Deutsche Umwelthilfe forderte die Menschen auf, keine Feuerwerkskörper zu kaufen. "Feiern Sie rauschende Silvesterfeste - aber ohne dabei die Luft zu verpesten, ihre Mitmenschen zu gefährden, Tiere in Panik zu versetzen und die Landschaft zu verdrecken", sagte DUH-Geschäftsführer Resch. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Bayram sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie halte ein Böllerverbot in Städten für "unausweichlich". Sie unterstütze die Bundesländer in ihrem Wunsch, rechtssichere Verbote einzuführen.



Der FDP-Vorsitzende Lindner lehnte ein grundsätzliches Verbot der Silvesterböller ab, plädierte aber für einen "vernünftigen und maßvollen Umgang mit der Knallerei". Wer es zum Jahreswechsel übertreibe, "macht sich zum Gehilfen der Spielverderber, die alles gleich gesetzlich verbieten wollen", sagte Lindner. Auch der CDU-Politiker Amthor meinte, er habe persönlich Verständnis für eine skeptische Haltung, aber Verbotsdiskussionen gingen zu weit: "Jeder kann zu Silvester auf Feuerwerk verzichten, aber er braucht dafür doch nicht den Staat, um ihm das zu verbieten."

Drei Viertel der Deutschen will auf Feuerwerk verzichten

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Befragten dafür aus, privates Feuerwerk zu verbieten. Laut einer Umfrage für die "Bild"-Zeitung wollen drei Viertel (78 Prozent) der Deutschen auf Silvester-Böller verzichten.



In zahlreichen Städten gibt es bereits Verbote und Einschränkungen für privates Feuerwerk. So wird es zum Beispiel neben Verbotszonen rund um den Kölner Dom oder den Dortmunder Hauptbahnhof auch in Berlin erstmals mehrere Bereiche geben, in denen Feuerwerk verboten ist. Bisher war das Abbrennen von Knallern und Raketen nur am Brandenburger Tor untersagt.