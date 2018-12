Das Umweltbundesamt ruft zum Verzicht auf Silvesterfeuerwerk auf.

Behördenchefin Krautzberger sagte der "Rheinischen Post", wer weniger Feuerwerk abbrenne oder ganz darauf verzichte, trage dazu bei, die Feinstaubbelastung zu verringern. Berechnungen zufolge werden in Deutschland in der Silvesternacht etwa 4.500 Tonnen Feinstaub in die Luft gepustet. Das entspricht laut Krautzberger etwa 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Menge.



Der Hauptgeschäftsführer des Städte und Gemeindebundes, Landsberger, sagte der "Passauer Neuen Presse", mit dem Feuerwerk brächten die Menschen ihre Lebensfreude und ihre Hoffnung auf ein glückliches neues Jahr zum Ausdruck. Das solle man akzeptieren.