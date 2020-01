Menschen in aller Welt haben das neue Jahr feierlich begrüßt. In Berlin verfolgten Hunderttausende das offizielle Feuerwerk, auf dem New Yorker Times Square waren es rund eine Million, die zum "ball drop" kamen, einem der Silvesterrituale. Auch in Kanada und Brasilien feierten die Menschen.

In Berlin wurden die Zugänge zur Festmeile, die bis zur Siegessäule reichte, schon im Laufe des Abends wegen des großen Andrangs geschlossen. Private Raketen und Böller waren auf dem Gelände nicht erlaubt, ebenso wie zum Beispiel rund um den Alexanderplatz.



Die Polizei in der Hauptstadt meldete etliche Vorfälle, darunter Böllerwürfe und Schüsse mit Schreckschusswaffen. Es gab mehrere Festnahmen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung von Frauen. Die Feuerwehr musste zu einer Reihe von Bränden im Stadtgebiet ausrücken.

Zusammenstöße in Hongkong

Die Neujahrsfeiern in Hongkong wurden von Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten überschattet. Beamte gingen in der Nacht zum Mittwoch mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen Protestierende vor. Schauplatz der Konfrontation waren vor allem Arbeiter- und Industrieviertel im Gebiet Kowloon, wo Demonstranten eine Neujahrslichtershow verfolgten.

"Ball drop" in New York

In New York wurde um Mitternacht ein leuchtender Kristalball an einem Fahnenmast herabgesenkt - das Ritual beginnt genau 60 Sekunden vor dem neuen Jahr. Danach sangen die Menschen "Auld Lang Syne" und "New York, New York". Viele Menschen waren schon vormittags gekommen, um sich Plätze zu sichern. Alkohol und mitgebrachtes Feuerwerk waren nicht erlaubt. Auf dem Times Square wird seit 1904 gefeiert. Damals beging die "New York Times" dort die Eröffnung des neuen Verlagshauses.



Und eine Randnotiz: Die Besatzung der Raumstation ISS kann insgesamt 15 Mal das neue Jahr begrüßen. So oft überschreitet die Besatzung am 1. Januar die Datumsgrenze, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. Die Raumstation umrundet die Erde alle eineinhalb Stunden. Vor zwölf Monaten konnte die ISS sogar 16 Mal das neue Jahr begrüßen.