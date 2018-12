Die Städte, Orte und Inseln in Deutschland gehen unterschiedlich mit den Böllern und Raketen an Silvester um.

In einigen Städten gibt es keine besonderen Verbotszonen, in anderen sind ganze Viertel tabu. So herrscht in Düsseldorf etwa in der gesamten Altstadt Knallerverbot, nur Wunderkerzen und Bodenfeuerwirbel sind erlaubt. In Köln gilt rund um den Dom ein Feuerwerksverbot, in der Dortmunder Innenstadt gibt es zwei solcher Zonen.



Hannover hat ganz neu ein Böllerverbot für die Innenstadt verhängt, das auch von zahlreichen Polizisten kontrolliert wird. In Berlin dagegen ist nur die Silvesterparty am Brandenburger Tor betroffen, ein Verbot für den Rest der Stadt gibt es noch nicht.



Viele historische Altstädte, aber auch die Inseln Föhr, Amrum und Sylt kennen schon seit vielen Jahren ein Verbot von Böllern und Raketen. Zu den Altstädten zählen etwa Celle, Lübeck, Wolfenbüttel, Marburg, Fulda, Weimar, Gotha, Tübingen und Konstanz.



In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe sprachen sich fast 60 Prozent von mehr als 5.000 Befragten für Feuerwerksverbote in deutschen Innenstädten aus.