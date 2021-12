Neujahrs-Feuerwerk über der Copacabana. (picture alliance / dpa / Andre Lobo / Riotur / Handout)

"Wir sagen die offizielle Neujahrsfeier in Rio ab", schrieb Bürgermeister Eduardo Paes im Onlinedienst Twitter. Er bedauere die Entscheidung. Zwar hätten wissenschaftliche Berater der Stadt und des Bundesstaats unterschiedliche Empfehlungen abgegeben. Er werde sich aber immer für die strengere Alternative entscheiden, erklärte Paes.

Auch andere Städte sagen ab

In der brasilianischen Millionenmetropole läuten normalerweise rund drei Millionen Menschen am berühmten Copacabana-Strand mit Musik und Feuerwerk das neue Jahr ein. Neben Rio de Janeiro haben auch die meisten anderen Regionalhauptstädte, darunter São Paulo, ihre offiziellen Silvesterfeiern abgesagt. Schon im vergangenen Jahr war die Neujahrsparty an der Copacabana wegen der Corona-Pandemie untersagt worden.

Hoffnung auf Karneval in Rio

Rios Bürgermeister Paes äußerte die Hoffnung, dass trotz der angespannten Lage der weltberühmte Karneval wie geplant Ende Februar stattfinden könne. In diesem Jahr war der Karneval in Rio wegen der Pandemie erst verschoben und dann ganz abgesagt worden.

Bislang wurden in Brasilien sechs Omikron-Fälle nachgewiesen. Das Land verzeichnet nach den USA die weltweit höchste Zahl an Corona-Toten. Seit Beginn der Pandemie mehr als 615.000 Todesfälle registriert.

