Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, fordert, Silvesterfeuerwerk in Großstädten nur noch in bestimmten Bereichen zuzulassen.

Er sagte im Deutschlandfunk, einzelne Verbotszonen wie etwa in Berlin hätten keine hinreichende Wirkung entfaltet. Die Polizei könne ihre Kräfte gezielter einsetzen, wenn privates Feuerwerk nur noch in wenigen Bereichen einer Stadt erlaubt sei. Feste Feuerwerkszonen hätten auch Vorteile etwa für kleine Kinder, Traumatisierte und Haustiere, so Fiedler.



Bei den Feiern zum Jahreswechsel hatte es zahlreiche Vorfälle gegeben. In Leipzig wurde ein Polizist bei Ausschreitungen schwer verletzt. In Berlin wurde die Polizei laut eigenen Angaben mehrfach mit Schreckschusswaffen angegriffen.