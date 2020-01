Silvesternacht in Leipzig Debatte um Gewalt gegen Polizisten

Die Diskussion um den Ablauf der Krawalle in Leipzig am frühen Neujahrsmorgen hat Berlin erreicht. SPD und Linke stellen das Vorgehen der Polizei in Frage. FDP und CDU sprechen von einem verhältnismäßigen Vorgehen. Die AfD übt derbe Kritik an den Vorwürfen.

Von Johannes Kuhn

