Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat die Opfer der Kölner Silvesternacht um Verzeihung gebeten.

Fünf Jahre nach den Taten schreibt der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger", die überfallenen Frauen seien vom Staat im Stich gelassen worden - unabhängig davon, wer damals die politische Verantwortung getragen habe.



In der Silvesternacht 2015/2016 hatte sich vor dem Kölner Dom eine Menschenmenge gebildet. Hunderte Frauen waren sexuell angegriffen und beraubt worden. Es gab mehr als 1.200 Anzeigen. Laschet bezeichnete es als "bittere Bilanz", dass es nur 36 Verurteilungen gegeben habe und nur drei Männer wegen Sexualstraftaten zur Verantwortung gezogen worden seien. Die Vorkommnisse in Köln machten weltweit Schlagzeilen.

