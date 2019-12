In ganz Deutschland haben die Menschen den Jahreswechsel gefeiert und das neue Jahr 2020 begrüßt. Auf der größten Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin verfolgten Hunderttausende das offizielle Feuerwerk.

Die Zugänge zur Festmeile, die bis zur Siegessäule reichte, wurden am Abend wegen des großen Andrangs geschlossen. Private Raketen und Böller waren auf dem Gelände nicht erlaubt, ebenso wie zum Beispiel rund um den Alexanderplatz.



Die Polizei in der Hauptstadt meldete etliche Vorfälle, darunter Böllerwürfe und Schüsse mit Schreckschusswaffen. Es gab mehrere Festnahmen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung von Frauen. Die Feuerwehr musste zu einer Reihe von Bränden im Stadtgebiet ausrücken.



In Krefelder Zoo ist in der Nacht offenbar ein Großbrand im Affenhaus ausgebrochen. Offizielle Angaben gibt es dazu bisher nicht. Im Internet sind allerdings Fotos und Videoaufnahmen eines Gebäudes zu sehen, das in Flammen steht.