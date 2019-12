Die katholischen Bischöfe Deutschlands haben sich in ihren Silvesterpredigten überwiegend mit dem sogenannte Synodalen Weg befasst.

So riefen Ruhrbischof Overbeck und Hamburgs Erzbischof Heße die Gläubigen auf, sich an dem Reformprozess zu beteiligen. Der Limburger Bischöf Bätzing äußerte sich in diesem Zusammenhang kritisch dazu, dass Frauen in der katholischen Kirche von Weiheämtern ausgeschlossen sind und dies als ungerecht empfänden. Der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Ackermann, sieht die Kirche in einem grundlegenden Wandel. Diese sei stärker zu einer Freiwilligengemeinschaft geworden, die auf die Initiative ihrer einzelnen Mitglieder angewiesen sei.



Die deutschen Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wollen mit dem Synodalen Weg nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Schwerpunktthemen sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche.



Papst Franziskus rief die Kirche in seiner Predigt auf, sich den Menschen wieder zu nähern. Wir sind aufgerufen, andere zu treffen und auf ihr Dasein, ihren Hilfeschrei zu hören, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche bei der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss im Petersdom in Rom. Die Menschen und die Kirche müssten zuhören und miteinander reden.