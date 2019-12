Die Menschen in Simbabwe leiden unter der schlimmsten Hungerkrise seit mehr als zehn Jahren.

Wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Rom mitteilte, sind etwa 7,7 Millionen Menschen in dem südafrikanischen Land akutem Hunger ausgesetzt. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Das Ausmaß der Not werde sich wegen der zu erwartenden schlechten Ernte weiter verschlimmern. Simbabwe ist den Angaben zufolge von Dürren, Überschwemmungen und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch getroffen worden.