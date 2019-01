In Simbabwe sorgen drastisch erhöhte Treibstoffpreise für Unruhe in der Bevölkerung.

Präsident Mnangagwa hatte in der vergangenen Nacht eine Erhöhung der Preise für Benzin und Diesel um mehr als Doppelte verkündet. Mit dieser Maßahme will er den Versorgungsengpass für Treibstoff beseitigen. Die simbabwische Regierung macht Schwarzhandel und Spekulation für die Knappheit verantwortlich.



Viele Menschen in Simbabwe befürchten dagegen, dass nun auch die Preise für andere Güter ansteigen werden.