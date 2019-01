In Simbabwe sind Proteste gegen die deutlich erhöhten Treibstoffpreise ausgebrochen.

In der Hauptstadt Harare blockierten hunderte Demonstranten Straßen und steckten vereinzelt Autoreifen in Brand. Wie die BBC berichtet, waren außerdem viele Geschäfte geschlossen.



Präsident Mnangagwa hatte vorgestern eine Verdoppelung der Preise für Benzin und Diesel verkündet. Damit will er den Versorgungsengpass für Treibstoff beseitigen, für den er Schwarzhandel und Spekulation verantwortlich macht.