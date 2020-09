In Simbabwe sollen enteignete weiße Farmer ihr Land zurückerhalten.

Dies kündigte nach Informationen der britischen BBC die Regierung in Harare an. Demnach sollen frühere Besitzer von Boden, der im Zuge einer umstrittenen Landreform umverteilt wurde, einen Antrag auf Rückgabe stellen können. Sollte diese nicht möglich sein, sollen die Betroffenen Land an einem anderen Ort erhalten. Ende Juli hatte die Regierung bereits eine Vereinbarung über finanzielle Entschädigungen für die Farmer unterzeichnet.



Die Regierung des früheren Präsidenten Mugabe hatte im Jahr 2000 eine Landreform begonnen, bei der rund 4.000 weiße Farmbesitzer enteignet wurden. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen und zu Übergriffen auf die weiße Bevölkerungsminderheit. Den neuen schwarzen Besitzern fehlten allerdings oft Geräte und Düngemittel, um das Land ausreichend zu bewirtschaften. Es folgte ein gravierender Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion und eine Hungerkrise.